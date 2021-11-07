На проспекте Ветеранов Mercedes сбил трех человек

В субботу, 6 ноября, в Красносельском районе Санкт-Петербурга Mercedes сбил трех человек. ДТП произошло недалеко от пересечения проспекта Ветеранов и улицы Генерала Кравченко. Выяснилось, что за рулем была девушка, передает Piter.tv со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Пострадавшие в момент аварии находились вне зоны пешеходного перехода. В результате инцидента мужчины получили серьезные травмы. Двое из них получили средний вред здоровью. Третий пешеход пострадал больше всех. Он получил травмы тяжелой степени. Всех пострадавших госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются подробности и обстоятельства случившегося.