  • 7 Ноябрь 2021
USD 04.11.2021 71.4876 0.0093
USD ММВБ 00:05 71.8175  
EUR 04.11.2021 82.8112 -0.1465
EUR ММВБ 00:05 83.2465  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На проспекте Ветеранов Mercedes сбил трех человек

Автор:


© Фото: Pixabay

Темы дня

Девушка за рулем Mercedes сбила трех мужчин вне пешеходного перехода.

В субботу, 6 ноября, в Красносельском районе Санкт-Петербурга Mercedes сбил трех человек. ДТП произошло недалеко от пересечения проспекта Ветеранов и улицы Генерала Кравченко. Выяснилось, что за рулем была девушка, передает Piter.tv со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Пострадавшие в момент аварии находились вне зоны пешеходного перехода. В результате инцидента мужчины получили серьезные травмы. Двое из них получили средний вред здоровью. Третий пешеход пострадал больше всех. Он получил травмы тяжелой степени. Всех пострадавших госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются подробности и обстоятельства случившегося.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры
    01.11.21
    Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле
    29.10.21
    С начала года в АО «ЛОЭСК» отремонтировано более 40 км линий электропередачи
    25.10.21
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды
    22.10.21
    Отдых, полный впечатлений
    22.10.21
    RBI возглавила две номинации городского рейтинга девелоперов
    18.10.21
    Контекстная реклама или SEO: какой путь продвижения сайта выбрать
    18.10.21
    Почему Санкт-Петербург считается IT-столицей России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram