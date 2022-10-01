“Восстание крыс”: на проспекте Ветеранов грызуны бросаются на людей

В Петербурге заметили нашествие крыс. Очевидцы сообщают, что людям страшно ходить по лестнице, потому что крысы нападают на них.

В субботу, 1 октября, появилась информация о том, что в Северной столице на проспекте Ветеранов, 82, завелись агрессивные крысы. Об этом сообщили очевидцы в сообществе “ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург/ Питер Онлайн/ СПб” в социальной сети “ВКонтакте”.

Автор публикации рассказал, что что крысы агрессивны и нападают на людей. Жильцам страшно из-за этого ходить по лестничной площадке. Некоторые комментаторы отметили, что для борьбы с крысами хватило бы несколько котов в доме. Другие возмутились кадрами, опубликованными вместе с сообщением.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в петербургскую квартиру на первом этаже пробралась дикая крыса. Самцу удалось забраться в клетку к декаоративной крысе и оставить ей потомство. Хозяйка квартиры застала пасюка на месте преступления.