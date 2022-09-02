Троллейбус столкнулся с “девяткой” на Ветеранов

В Петербурге на проспекте Ветеранов в результате аварии столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Сведений о пострадавших не поступало.

В Петербурге на проспекте Ветеранов 110 столкнулись общественный транспорт и легковой автомобиль марки ВАЗ 2109. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото с места происшествия опубликованы в группе “ДТП и ЧП Санкт-ПетербургПитер Онлайн СПб” в социальной сети “ВКонтакте”.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Однако информации о причинах столкновения еще не поступало. Комментаторы активно спорят о том, кто виноват в ДТП.

Также очевидцы сообщают, что пострадавших в результате столкновения нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в результате столкновения с фурой погибло трое человек у Софийской овощебазы. Инцидент произошел 28 августа.