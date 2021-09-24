В Красносельском районе водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места происшествия

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе. После автомобилист хотел бросить машину и сбежать с места происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области сообщили, что авария произошла в четверг, 23 сентября, около 23:00 на улице Пограничника Гарькавого. В правоохранительных органах сообщили, что 28-летний мужчина, находящийся за рулем немецкой иномарки наехал на пешеходном переходе на 42-летнюю женщину, а также ее собаку. Пострадавшая и ее питомец скончались на месте от полученных травм.

Водитель попытался скрыться с места ДТП. Однако, прибывшие на место аварии стражи порядка, все же нашли автомобиль, а позже и самого виновника происшествия.

Петербуржца задержали, и теперь по факту аварии проводится проверка.