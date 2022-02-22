Виновного в смертельном ДТП на Петергофском шоссе отправили в колонию на 8,5 лет

Красносельский районный суд Петербурга завершил рассмотрение дела водителя, обвиняемого в смертельной аварии на Петергофском шоссе 30 декабря 2020 года. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое стало причиной смерти двух и более лиц.

Подсудимый признал свою вину полностью и был приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Управлять транспортным средством ему также будет запрещено в течение двух лет.

В счет каждого погибшего суд взыскал с водителя 990 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Еще 140 724 рубля и 53 367 рублей по оценке суда составил имущественный вред.

Следствие считает, что за руль 30 декабря 2020 года подсудимый сел в состоянии алкогольного опьянения. Он также перевозил в салоне своего автомобиля двух непристегнутых ремнями безопасности пассажиров. Один из них скончался на месте происшествия, другой — позже в больнице.