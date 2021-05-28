За смертельное ДТП в Пушкине петербурженке грозит 12 лет колонии

В Петербурге суд рассмотрит дело о девушке, устроившей смертельную аварию в городе Пушкин. За рулем автомобиля девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Превысив скорость, она протаранила иномарку, за рулем котором находилась 27-летняя женщина. В результате аварии пострадавшая скончалась в больнице. ДТП произошло весной 2020 года.

На данный момент полиция передала уголовное дело в суд. В отношении 18-летней девушки ранее возбудили дело о нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью, совершённом лицом, находящимся в состоянии опьянения. Так, девушке грозит до 12 лет колонии.

Примечательно, что до смертельного ДТП девушка уже привлекалась за нарушения скоростного режима.