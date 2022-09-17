Под Петербургом пенсионер стал устроил смертельное ДТП

В Киришском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Местный житель, управляя иномаркой Renault не справился с управлением и улетел в кювет, в результате погиб один из пассажиров.

Как сообщает Neva.Today, инцидент произошел днем 16 сентября на дороге Лодейное Поле-Тихвин. Водитель, 50-летний пенсионер, управляя автомобилем Renault, не справился с управлением и загнал авто в кювет. Машина перевернулась на крышу.

В результате аварии погиб один пассажир — 51-летний житель поселка Пчевжа. Другой пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии.

Водитель был проверен полицией на состояние алкогольного опьянения. В данный момент он находится в изоляторе. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности).