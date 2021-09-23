Неизвестные расстреляли из травмата машину на 2-й Комсомольской

В среду, 22 сентября, в отдел полиции обратился студент, который сообщил о стрельбе на 2-ой Комсомольской улице. Он заявил, что двое мужчин ведут стрельбу из травматического оружия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по словам учащегося одного из городских вузов, двое неизвестных расстреливали машины, которые были припаркованы около 2-ой Комсомольской, 23. Однако преступникам не удалось далеко убежать от правоохранителей. Стражи порядка задержали их около 38-го дома.

Задержанными оказались 33- и 38-летний жители Петербурга, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. На петербуржцев составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Кроме того, по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелков.