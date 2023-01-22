На Славянской улице петербуржец получил огнестрельное в парадной дома

В Невском районе Петербурга мужчина был ранен из травматического пистолета в парадной своего дома. Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 января вечером в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома на Славянской улице произошла стрельба.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что в своей квартире находится мужчина, 1978 года рождения, у которого имеется огнестрельное ранение руки. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Спустя некаторе время, в тот же день, в соседней квартире были задержаны двое подозреваемых в стрельбе 35-летний мужчин. У одного из задержанных правоохранители изъяли травматический пистолет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кингисеппе хулиган открыл огонь по мужчине из "травмата" на почве ревности.