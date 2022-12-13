На Киевской задержан стрелявший в спину мужчины хулиган

Петербургская полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе из травмата в спину другого гражданина из-за конфликта. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 декабря около 22:00 в полицию Московского районе обратилась женщина, которая заявила, что на Смоленской улице неизвестный произвели выстрел в спину ее мужа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что после словесной перепалки, неизвестный мужчина выстрелил в спину 49-летнему гражданину одной из стран ближнего зарубежья из травматического оружия, а затем скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В понедельник, 12 декабря, на улице Киевская был задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления. У него был изъят принадлежащий ему травматический пистолет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в метро на платформе станции "Пушкинская" подросток распылил в лицо в сторону 19-летнего гражданина сопредельного государства перцовый баллончик.