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В петербургском метро несовершеннолетний хулиган распылил баллончик на мигранта

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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В Адмиралтейском районе Петербурга на станции метро “Пушкинская” подросток, в ходе конфликта распылил газовый баллончик в сторону мигранта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 4 декабря, от работника метрополитена в полицию поступило сообщение о том, что на платформе станции “Пушкинская” между двумя пассажирами возник конфликт и один из них распылил баллончик.

Наряд полиции задержал 15-летнего девятиклассника, который при выходе из вагона распылил перцовый баллончик в сторону 19-летнего гражданина сопредельного государства.

Несовершеннолетнего хулигана доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти был задержан нетрезвый мужчина, угрожавший девушке газовым пистолетом.

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