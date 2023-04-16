Рабочий молочного завода в Петербурге изрешетил дверь цеха из травмата

В Невском районе рабочий молочного завода открыл стрельбу по двери цеха, напугав помощника гендиректора. В настоящий момент по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 апреля правоохранители получили сообщение от помощника генерального директора молочного завода, который пояснил, что на предприятии, располагающемся на улице Профессора Качалова, 3 слышна стрельба.

На месте происшествия задержали 31-летнего сотрудника завода, который около половины десятого вечера, находясь на рабочем месте в нетрезвом состоянии, несколько раз выстрелил в дверь цеха из своего травматического пистолета.

В отношении злоумышленника составили протокол по статье "Мелкое хулиганство" и отпустили под обязательство о явке. С места происшествия изъяли гильзу, пистолет и несколько металлических шариков. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в школе на проспекте Науки 16-летнйи подросток открыл стрельбу по учащимся. В результате пострадали четыре человека.