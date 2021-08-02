Девятилетний ребенок обнаружил трупы родителей в своей квартире

В Санкт-Петербурге в квартире дома на Авангардной улице девятилетний мальчик обнаружил трупы своих родителей. Инцидент произошел днем в воскресенье, 1 августа 2021 года. Ребенок понял, что мамы и отчима уже нет в живых, когда подошел к ним и попытался их разбудить. Сообщается, что женщине было 28 лет, а мужчине — 32 года.

Также стало известно, что о случившемся мальчик сообщил своему дедушке, но он сначала не поверил. Однако через некоторое время в квартиру все-таки вызвали скорую помощь и полицию.

Теперь криминалистам и патологоанатомам предстоит выяснить причину смерти родителей ребенка. Кроме того, мальчик заявил, что перед смертью мать и отчим выпивали алкоголь.