Выпавшая из окна дома на Белградской девочка оказалась в реанимации с отбитыми почками

После падения из окна второго этажа во Фрунзенском районе шестилетний ребенок оказался в реанимации с отбитыми почками и селезенкой.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 10 января в экстренные службы поступило сообщение о падении несовершеннолетней из окна на Белградской улице. В результате пострадавшую шестилетнюю девочку увезли в больницу с многочисленными травмами.

Ребенок выпал со второго этажа около девяти часов утра. Медики диагностировали у пострадавшей перелом грудного отдела позвоночника, перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб селезенки и почек. Девочку направили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что семья у ребенка полная. Она проживает вместе с 42-летней матерью, работающей кондитером, и 45-летним отцом, работающим поваром-мясником в ресторане. Оба родителя являются гражданами Узбекистана. Также у девочки есть сестра 2002 года рождения. Детский сад пострадавшая не посещала.

В настоящий момент выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

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