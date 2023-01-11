Из квартиры на Новосмоленской набережной увезли труп 14-летнего подростка

В Василеостровском районе Северной столицы поздно вечером был обнаружен труп несовершеннолетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти.

Сообщение об обнаружении тела 14-летнего подростка поступило правоохранительным органам около одиннадцати вечера 10 января. Сообщалось, что в своей квартире на Новосмоленской набережной скончался восьмиклассник.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, на теле ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Мальчик проживал совместно со своей 62-летней бабушкой, 63-летним дедушкой и 42-летним отцом. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что в одном из заброшенных домов Невского района Петербурга мужчина наткнулся на труп женщины. По факут произошедшего проводится проверка.