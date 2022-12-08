В Петербурге умер малолетний ребенок после домашнего лечения

В Красногвардейском районе Петербурга скончался трехлетний ребенок, который за несколько дней до смерти почувствовал себя не хорошо, однако его родители не стали вызывать врача.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 7 декабря, в дежурную часть от службы 03 поступило сообщение о смерти несовершеннолетнего в одной из квартир дома на Пискаревском проспекте.

По прибытию на место происшествия полицейскими был обнаружен труп мальчика, 2019 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Было установлено, что за пару дней до инцидента, ребенок почувствовал себя плохо — у него появился кашель и температура. Родители не стали обращаться за медицинской помощью и лечили мальчика на дому.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на проспекте Славы был обнаружен труп годовалого ребенка.