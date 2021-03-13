Трое детей пострадали в ДТП под Всеволожском

В серьезной аварии под Санкт-Петербургом, которая произошла утром в субботу, 13 марта, пострадали женщина и три ребенка. Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленобласти на дороге "Петербург-Запорожская-Приозерск".

Как сообщили в пресс-службе главка МВД по региону, там столкнулись "Киа Сид" и "Мерседес". За рулем первой иномарки была 33-летняя женщина, она не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения. Там и произошло лобовое столкновение.

Женщина-водитель получила травмы средней тяжести, находившиеся с ней дети - средней и легкой степени. Детям 10, 9 и 9 лет.

Водитель "Мерседеса", 34-летний мужчина, в помощи врачей не нуждался.