В Шушарах пропало отопление и горячая вода из-за аварии в морозную ночь

В ночь с 9 на 10 марта жители Шушар остались без горячей воды. Об этом они сами рассказали в соцсетях.

В ГУП «ТЭК» подтвердили технологическое нарушение на трубопроводе на Пушкинской улице, 42. Дефект необходимо устранить, однако после потепления. Поэтому специалисты приняли решение подключить десятки зданий к горячему водоснабжению по резервной схеме.

Прежде всего дали отопление и воду шести детсадам и одной поликлинике.

Пока с ограничениями остаются 42 жилых дома и еще семь зданий других назначений - есть отопление, но нет горячей воды.