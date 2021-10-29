В Красносельском районе из-за прорыва трубы с горячей водой пострадали три человека

В пятницу, 29 октября, произошел прорыв трубы на проспекте Маршала Жукова. Прокуратура Красносельского района Петербурга проверяет обстоятельства прорыва трубопровода с горячей водой у дома № 33. Его эксплуатирует АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Из-за коммунальной аварии у остановок с людьми разлился кипяток, а асфальт над трубой развалился.

В пресс-службе ведомства сообщили, что специалисты оценят соблюдение требований закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также изучат действия ответственных лиц. По окончанию проверки будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования.

С места ЧП эвакуировали десять прохожих. Среди пострадавших была 10-летняя девочка. Малышку увезли в детскую больницу с ожогами второй степени.

Завершить работы по ремонту трубопровода планируют в субботу, 30 октября.

«Обеспечены все необходимые меры безопасности. Автомобильное движение частично ограничено. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 30 октября 2021 года»,- сообщают в «Теплосети».