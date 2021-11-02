Прорыв трубы на Космонавтов устранили досрочно

Прорыв трубы на проспекте Космонавтов в Московском районе Петербурга устранен. Как сообщили в АО «Теплосеть», дефект был полностью устранен к 6:30 вторника, 2 ноября, — раньше запланированного срока.

Во время работ специалисты «Теплосети» заменили более четырех метров ненадежного трубопровода, после чего подключили участок. К настоящему моменту отопление в близлежащие дома подается в штатном режиме.

Накануне из-за прорыва на проспекте Космонавтов район заволокло паром. В зоне вытекания горячей воды оказались несколько десятков автомобилей.