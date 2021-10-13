Прорыв трубы лишил дома и детский сад отопления

На улице Лени Голикова прорвало трубу — из-под земли забил двухметровый фонтан горячей воды. Местные жители рассказали об этом в социальных сетях. Инцидент произошел 13 октября днем. Жильцы домов пожаловались на отсутствие отопления. В комментариях также написали, что тепло пропало и в детском саду.

Утром в среду ремонт был завершен, но нашелся еще один дефект другой трубы — у дома 45 по проспекту Ветеранов.

«Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 20:10 13 октября», — объявили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».