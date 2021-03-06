Популярной Instagram-блогерше разбили лицо в баре из-за стульев

Популярную российскую блогершу Олесю Рожкову избили в одном из баров в Приморском крае. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел в кафе «Нобилис» в городе Спасск-Дальний. По информации Baza, конфликт произошел между двумя компаниями из-за стульев.

В итоге в спор вмешался МЧС-ник, который и ударил девушку, рассказала она.

Позднее для пользователей Instagram она позировала с разбитым носом и «синим» лбом, рассказывая, как крепко ей досталось.

В местном управлении МЧС установили, что их сотрудник в свободное от работы время действительно находился в кафе вместе с друзьями и был свидетелем потасовки у барной стойки, однако сам в драке не участвовал.