В драке с соседями у хостела на Московском мужчина применил нож

В Адмиралтейском районе мужчина, проживающий в хостеле, вступил в драку с двумя соседями и, достав нож, ранил обоих оппонентов. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 марта, в субботу, в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера службы “03” о том, что у дома на Московском проспекте мужчина нанес ножевые ранения.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что у хостела на Московском проспекте между тремя его постояльцами возник конфликт, перешедший в драку, в ходе которой один из драчунов применил нож, ранив им оппонентов, и после скрылся.

Оба пострадавших были госпитализированы.

В ночь на 19 марта стражи порядка нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний гражданин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статье 111 пункту “з” УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области в пункте выдачи заказаов мужчина с ножом угражал убийством сотруднице.