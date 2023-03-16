Под Петербургом в пункте выдачи заказов мужчина с ножом угрожал убийством сотруднице и женщине с ребенком

В Ленинградской области мужчина пришел в пункт выдачи интернет-заказов и затеял конфликт с сотрудницей, после чего начал размахивать ножом, угрожая убийством.

Инцидент произошел 15 марта в городе Всеволожск, под Петербургом. Оказалось, что мужчина был пьян. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Так, мужчина в ходе конфликта с сотрудницей пункта выдачи схватил канцелярский нож и начал угрожать убийством ей и женщине с ребенком, находящимся в пункте выдачи. К счастью, пострадавшим удалось выбежать из помещения и позвать на помощь.

Позже правоохранители выяснили, что злоумышленник ранее был судим за побои. Мужчина был задержан.