ЦСКА вырвался вперед в серии со СКА

В Санкт-Петербурге завершился хоккейный матч между местным СКА и московским ЦСКА. Гости разгромили хозяев со счетом 7:3. Спортсмены устроили потасовку на льду, которую удалось быстро разнять.

В Северной столице накануне прошел пятый матч финала Кубка Гагарина. Победу забрал ЦСКА со счетом 7:3. На трибунах петербургскую команду поддерживали 12,5 тысяч болельщиков.

Отметим, что счет в серии стал 3:2 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в среду, 12 апреля. В случае очередного поражения петербургская команда вылетит из турнира.

Кроме того, после финального свистка произошла драка между хоккеистами, однако ее удалось быстро устранить судейству.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Москве третий матч финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился разгромным поражением СКА. Следующее игра в случае поражения станет последней для команды в этом розыгрыше плей-офф.