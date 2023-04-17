Из своей квартиры на Будапештской петербуржец отправился к медикам со вспоротой грудью после потасовки с соседями

Во Фрунзенском районе хозяин квартиры в доме на Будапештской улице ввязался в драку с ранее судимыми соседями, после чего был забран медиками в больницу и помещен на отделение реанимации. Мужчину нашли со вспоротой грудью.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, потасовка произошла в доме 110 по Будапештской улице. Правоохранители узнали об инциденте около одиннадцати часов вечера 16 апреля.

По прибытию на место, в своей квартире, был найден 54-летний мужчина с колото-резаной раной грудной клетки, множественными гематомами и алкогольной интоксикацией. Пострадавшего срочно отправили на отделение реанимации в НИИ им. Джанелидзе.

В той же самой квартире задержали еще двух жильцов дома, один из которых, предположительно, приходится родственником пострадавшему. Выяснилось, что петербуржцы 29 и 56 лет уже были судимы за грабеж, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также за занятие запрещенным промыслом. Более того, один из злоумышленников проходил лечение в психиатрическом стационаре.

В отношении мужчин составили протоколы. В настоящий момент все детали произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Рижском проспекте в Петербурге нетрезвый гость вспорол ножом грудь хозяина квартиры.