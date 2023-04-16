На Рижском проспекте хозяин квартиры получил нож в грудь от нетрезвого гостя

В Адмиралтейском районе мужчина пришел в гости к знакомому и в ходе ссоры пырнул его ножом. Все произошло после распития спиртного.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшего с ножевым ранением груди забрали в Мариинскую больницу из квартиры дома 20 по Рижском проспекту. Здесь же, на месте происшествия, задержали нетрезвого 63-летнего петербуржца.

По версии следствия, 15 апреля около пяти утра, находясь в гостях, задержанный во время внезапной ссоры, вспыхнувшей после совместного распития спиртных напитков, ударил ножом хозяина квартиры.

В результате пострадавшего поместили на отделение реанимации в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Злоумышленника отправили в ИВС для дальнейших разбирательств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Олеко Дундича за смертельное избиение петербуржца задержали местного жителя. По версии следствия, мужчина совершил преступление, находясь в своей квартире.