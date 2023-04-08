В один день посетители "Жемчужной плазы" наткнулись на окровавленного мужчину и горе-воров

В пятницу вечером посетителей торгового центра "Жемчужная плаза" ждали сразу несколько неприятных сюрпризов. Все началось с обнаружения избитого гражданина прямо у входа в комплекс, а закончилось неудачной попыткой вынести товар из спортивного магазина.

Около пяти вечера 7 апреля правоохранителям позвонил прохожий, заявивший, что у входа в ТЦ "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе лежит человек с окровавленной головной. Вероятно, травмы гражданин получил в ходе драки. Однако на этом дело не закончилось, сообщает "МК в Питере".

Спустя 40 минут в экстренные службы обратились из того же ТЦ. Оказалось, что двое мужчин попытались украсить из "Спортмастера" товар на 40 тысяч рублей. Однако злоумышленников удалось задержать.

В настоящий момент все детали и обстоятельства инцидентов уточняются.