Полицейский автомобиль попал в ДТП на Кронштадтском шоссе

Петербургские правоохранители, отправившись помогать медикам, попали в ДТП. Стражам порядка в пятницу, 5 марта, поступила заявка о буйном пациенте в коммунальной квартире, которому ранее вызвали скорую помощь.

Патруль с мигалками и сиреной выехал к дому 28 по Кронштадтскому шоссе, однако у дома 8 по Кронштадтскому шоссе полицейским пришлось сделать вынужденную остановку.

Пытаясь объехать пробку, машина сотрудников выехала на полосу встречного движения. Пытаясь избежать столкновения с внезапно вышедшей из-за автобуса девочкой, водитель полицейского автомобиля резко вывернул руль и въехал в автобус, стоящий на остановке. Между тем, девочку все-таки немного задело автомобилем. Ее отвезли в больницу в удовлетворительном состоянии.

Также травму головы получил один из сотрудников полиции.

Проводится проверка.