Петербуржец упал на пути на станции "Пушкинская"

На станции "Пушкинская" пассажир упал на рельсы, из-за чего было нарушено движение поездов по красной ветке петербургского метро. Как сообщили в пресс-службе городской подземки, движение остановили от «Площади Восстания» до «Автово».

Поезда на линии 1 курсировали между «Проспектом Ветеранов» и «Автово», а также между «Площадью Восстания» и «Девяткино». Отмечается, что станция «Проспект Ветеранов» была закрыта на вход из-за большого пассажиропотока.

"ПД" со ссылкой на очевидцев сообщает, что падение пассажира на рельсы случилось на станции "Девяткино". Инцидент произошел около 17 ч. В настоящее время движение возобновлено, однако местами поезда следуют с увеличенными интервалами.

О состоянии упавшего на пути человека не сообщается.