Из-за нарушения условий аренды в Петербурге закрыли торговый комплекс у "Приморской"

В Петербурге решается судьба территории, на которой располагается уже закрытый торговый комплекс, принадлежащий петербургскому метрополитену.

Накануне, восьмого февраля, стало известно, что в Северной столице, у станции метро "Приморская", по причине не соблюдения условий аренды закрылся ТК. Об этом пишет AllNW.

Известно, что ТК располагается прямо рядом с выходом из метро, на Одоевского, 29. Сейчас специалисты ГУП "Петербургский метрополитен" решают, каким образом дальше будет эксплуатироваться земля, на которой располагается здание.

При этом договор с арендатором ТК уже был расторгнут.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в январе у метро "Комендантский проспект" специалисты начали разбирать торговый центр "Лидер". Известно, что пользователей и хозяина заведения несколько раз предупреждали о необходимости освободить территорию.