Петербуржцам рассказали, как изменились загруженность дорог и пассажиропоток в метро с введением платной парковки

Жителям Северной столицы напомнили, как введение платной парковки отразилось на автомобильном трафике в центре города, а также, как в связи с этим изменился пассажиропоток в метрополитене.

Согласно данным комитета по транспорту Петербурга, скорость движения на дорогах в зоне платной парковки за год в среднем выросла примерно на 6 %. Так, в будние дни с восьми утра до восьми вечера этот показатель достиг 22,35 километра в час. Об этом пишет "МК в Питере".

Также более чем на 8 % снизилась загруженность дорог в центре. Отмечается, что время вечернего "часа пик" сократилось более чем на полчаса.

Стоит заметить, что среднесуточный пассажиропоток в метро с понедельник по пятницу вырос на 13 %, при этом треть роста приходится на станции, которые находятся в зоне платной парковки. Таким образом, пассажиропоток сместился с автомобилей на метро.

По данным ведомства, смещение пассажиропотока в сторону метро составляет примерно 78 тысяч поездок в сутки. Одновременно с этим число поездок на транспорте в зоне платной парковки уменьшилось более чем на 55 тысяч.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга рассказали о нововведении для многодетных, которое касается парковочных разрешений. Так, если в семье воспитывается четыре ребенка и больше, то семье может быть выдано два парковочных разрешения вместо одного.