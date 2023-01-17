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В Петербурге Сиделка вынесла из квартиры пенсионерки 800 тысяч рублей и украшения

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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Во Фрунзенском районе Петербурга нанятая для ухода за пожилой женщины иностранка, покинула квартиру пенсионерки прихватив с собой крупную сумму денег и украшения. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 16 января, в дежурную часть поступило сообщение от женщины, 1938 года рождения, которая сообщила, что из ее квартиры на Купчинской улице, после ухода 40-летней гражданки одной из стран ближайшего зарубежья, которая была нанята в качестве сиделки для заявительницы, пропали 800 тысяч рублей и ювелирные украшения. Общий ущерб составил 888 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по пункту "в" части 3 статье 158 УК РФ (кража в крупном размере). Подозреваемую разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задржали ранее судимую женщину за кражу телефонов в метрополитене. За один день злодейка стащила два смартфона на стациях метро  “Петроградская” и "Площадь Восстания".

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