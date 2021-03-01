В петербургской коммуналке изнасиловали пожилую женщину с деменцией

Во Фрунзенском районе Петербурга в коммунальной квартире изнасиловали пожилую женщину с болезнью Альцгеймера.

Источник в правоохранительных органах сообщил 78.ru, что инцидент произошел на днях в квартире на Загребском бульваре. Об инциденте полицейским сообщил сын петербурженки. Ее госпитализировали.

У 58-летней потерпевшей, находившейся в тяжелом состоянии, обнаружили маточное кровотечение, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому подбородка.

Проводится проверка. Пока уголовное дело не возбудили.