Кронштадтскому маяку подыскивают нового смотрителя, предыдущего ранили ножом

Для работы на маяке Толбухин ищут нового смотрителя. Предыдущий проходит лечение после ножевого ранения, которое, как предполагают правоохранители, ему нанесла жена. Вакансия появилась на странице «Работа на маяке Толбухин» «ВКонтакте».

Претендент на должность смотрителя маяка в 10 км от Кронштадта должен быть 25-55 лет от роду, здоров, разбираться в электрике и механике. Отмечается, что водить друзей и знакомых на маяк будет нельзя - объект подведомственный.

Жить на маяке можно с семьей из двух человек, однако постоянно, а не вахтово. С ноября по май жизнь на маяке проходит в автономном режиме. Однако на острове есть теплица, можно разводить птицу и заводить домашних животных. При этом топливо и продовольствие завозят бесплатно 2-3 раза в год.

Соискателей предупредили, что маяк также приходится оборонять от мародеров.

Как писал Санкт-Петербург.ру, предыдущий смотритель маяка попал в больницу 18 февраля в тяжелом состоянии. Предполагается, что его ударила ножом в живот жена. Женщина работает техником на острове. По версии правоохранителей, вечером 18 февраля начальник маяка поссорился с ней в ходе распития алкогольных напитков. Пострадавший пытался выгородить жену, утверждая, что на него напали трое незнакомцев.