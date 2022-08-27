Короткометражка Константина Еронина победила в номинации “черно-белое кино” на Канском кинофестивале

Короткометражный фильм уроженца Новгорода Константина Еронина выиграл Cannes World Film Festival — Remember the Future в номинации «Черно-белое кино».

Как сообщает Mash.city короткометражный фильм новгородца Константина Еронина под названием Purgatorium забрал приз на Cannes World Film Festival в номинации «Черно-белое кино». Данный фильм обладает хронометражем в четыре минуты и снят в формате 4: 3. До этого картина новгородца побеждала в венгерском кинофестивале и двух индийских.

При ее создании автор вдохновлялся аботами Бергмана, эстетикой «Маяка» Эггерса, «Гранд Будапештом» Уэса Андресона, а также Хичкоком и собственным отцом-художником. Съемки киноленты проходили в Новгороде.