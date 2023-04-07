В Петербурге приготовили под снос 200 памятников архитектуры. Временно пощадили только Нарвскую заставу

В Петербурге опубликовали поправки в закон о границах охранных зон объектов культурного наследия, принятый Законодательным Собранием в феврале. Документ, который вступит в силу через десять дней, позволит снести исторические здания у Московского вокзала и на проспекте Обуховской Обороны – всего около 200 объектов. Это делается ради реализации инфраструктурных проектов – возведения спуска нового Большого Смоленского моста через Неву и терминала новой высокоскоростной железнодорожной магистрали в Москву.

Изначально под снос попадали школа, где училась поэтесса Ольга Берггольц, 20 зданий складов Кокоревых у Московского вокзала и более 160 домов Нарвской заставы. Но позже территорию Нарвской заставы оставили под охраной до 2029 года.

Примечательно, что дореволюционные склады на Московском проспекте еще в середине нулевых хотела приобрести компания ООО «Маяк», чтобы создать единую общественно-деловую зону. Но сегодня их ожидают приватизация и снос. Общественники и градозащитники не раз публично предполагали, что некоторые памятники архитектуры специально не реставрируют и доводят до плачевного состояния, чтобы снести по причине аварийности.

Такая судьба, по мнению активистов, ожидает доходный дом Басевича – некогда жилое здание 1912 года постройки. Образец модерна расселили как аварийное здание еще в 2000-х. В 2014 году власти вроде бы решили провести в нем капитальный ремонт и поселить молодые семьи. Однако в 2016 году объект передали Академии танца Бориса Эйфмана под апартаменты для артистов. По факту же, как выяснили градозащитники, его собирались снести под видом реконструкции, воссоздав лишь лицевой фасад.

Несмотря на все усилия любителей архитектуры, зданию, вероятно, помочь не удастся. Оно не является памятников архитектуры, к тому же в марте 2023 года КГИОП отказался включить его в реестр выявленных объектов культурного наследия. Но что говорить о доме Басевича, если в Петербурге постепенно разрушаются даже признанные федеральные памятники.

Уникальный исторический ансамбль в центе города – Конюшенное ведомство по неведомой причине до сих пор остается без реконструкции, несмотря на наличие желающих спасти объект и десяток проектов приспособления к современному использованию.

Еще в 2010 году ансамбль намеревались приспособить под апарт-отель. Проект оказался неудачным, так как предполагал слишком радикальную перестройку исторических галерей, и Совет по культурному наследию отверг его. Но несмотря на то, что инвестор «Оранж Девелопмент» пошел на уступки и предложил альтернативу, договор аренды с ним расторгли.

Позже Смольный провел конкурс на лучший архитектурный проект, на который откликнулись несколько девелоперов. «Тандем Истейт» предложил создать в Конюшенном ведомстве прогулочно-парковую зону и шоурумы с акцентом на творческую и образовательную тематику. Компания была готова вложить в проект 2 млрд рублей. Еще один инвестор «Старт Девелопмент» мог бы потратить на реконструкцию 8,6 млрд рублей, превратив Конюшенное ведомство в объединенное музейное пространство с Русским музеем. Лучший проект должны были выбрать до конца 2019 года, чего так и не произошло.

Вместо этого Смольный провел торги на право аренды памятника, победителем в которых стало ООО «Бахчасарай» – никому не известная московская компания, занимающаяся торговлей. Стало понятно, что за ней стоит куда более крупный игрок, и СМИ быстро раскопали интересы ГК «Киевская площадь» Года Нисанова. Недавно «Бахчасарай» и КИО в апелляции выиграли суд у несостоявшегося участника торгов, который пытался оспорить победу москвичей. Правда, что будет дальше – так и непонятно.

До сих пор не известно, какой именно проект планирует реализовать компания и сколько займут работы, если они все-таки начнутся. Между тем, с момента торгов прошло уже 10 месяцев, а разработать концепцию она должна за два года и еще за пять лет – провести работы. Петербуржцы не зря переживают за будущее бывших императорских конюшен. Например, в прошлом году «Киевская площадь» начала реконструкцию дворянской усадьбы в парке «Красная Пресня» в Москве – за 1,5 млрд рублей объект будет превращен в гастромаркет. СМИ писали, что компания начала работы со сноса некоторых построек усадьбы, что категорически не понравилось местным жителям. Правда, официальных подтверждений этому так и не последовало – как на самом деле идет реконструкция, в компании рассказывать не стали.