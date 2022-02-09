Василеостровцы выступили против сноса гаражей

Собственник гаражей в гаражном кооперативе «Маяк» на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга вышли на акцию протеста из-за его предстоящей ликвидации. На освободившейся территории планируют построить школу. Как сообщает «Деловой Петербург», собственники уже получили предписание от ККИ освободить территорию до 16 февраля.

На собрании собственников, которое по своей сути довольно скоро стало напоминать митинг, присутствовала полиция. Обошлось без задержаний.

Собственники напоминают, что они оплатили аренду участка за весь первый квартал текущего года. К тому же, по их мнению, занимаемая гаражным кооперативом земля слишком загрязнена для строительства школы. Собственником земельного участка под гаражным кооперативом является город. До 2020 года его арендовало Василеостровское отделение Всероссийского общества автомобилистов.