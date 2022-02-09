  • 9 Февраль 2022
USD 10.02.2022 74.8015 -0.5027
USD ММВБ 13:27 74.7708  
EUR 10.02.2022 85.3784 -0.5136
EUR ММВБ 13:27 85.4808  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Василеостровцы выступили против сноса гаражей

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

На Кораблестроителей протестовали из-за ликвидации кооператива «Маяк».

Собственник гаражей в гаражном кооперативе «Маяк» на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга вышли на акцию протеста из-за его предстоящей ликвидации. На освободившейся территории планируют построить школу. Как сообщает «Деловой Петербург», собственники уже получили предписание от ККИ освободить территорию до 16 февраля.

На собрании собственников, которое по своей сути довольно скоро стало напоминать митинг, присутствовала полиция. Обошлось без задержаний.

Собственники напоминают, что они оплатили аренду участка за весь первый квартал текущего года. К тому же, по их мнению, занимаемая гаражным кооперативом земля слишком загрязнена для строительства школы. Собственником земельного участка под гаражным кооперативом является город. До 2020 года его арендовало Василеостровское отделение Всероссийского общества автомобилистов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Карта города

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.02.22
    Подшипники: виды, назначение, рекомендации по выбору
    03.02.22
    Обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти: пути решения
    31.01.22
    Названы топ-3 холодильника Samsung в Казахстане
    27.01.22
    Группа клиник эстетический медицины и косметологии Альтермед Эстетик
    21.01.22
    Бюджетное жилье: в чем секрет успешного ремонта?
    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram