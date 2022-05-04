Новые детские сады и школы строятся в Петербурге

В Василеостровском районе запланировано строительство колы на 1375 мест. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», она будет расположена на месте бывшего гаражного кооператива «Маяк» на Морской набережной. На данном участке также построят два детских сада, которые примут 160 и 240 воспитанников.

Новая программа позволяет строить в Петербурге сады и школы одновременно с жилыми кварталами. Детский сад №55 Красногвардейского района встроен в жилой дом и работает с сентября 2021 года. На дорогу от квартиры до группы у детей и родителей уходит всего пять минут. Петербурженка Наталья Шевченко рассказала, что удобно, когда по пути в сад не нужно переходить дорогу и пользоваться транспортом.

Во встроенном детском саду разместились семь групп, а также просторные помещения для музыкального и физкультурного залов. Заведующая детсадом Юлия Есилевская рассказала, что мебель и технику закупил и смонтировал застройщик.

Детский сад посещают 140 детей. В учреждении отмечают, что родители уже записывают к ним детей на следующий учебный год и удивляются, что сад построили так быстро. Родитель одного из воспитанников Виктор Щербаков рассказал, как семья переживала, что не удастся попасть в этот сад и придется два оставшихся до школы года ходить в старый.

За прошлый год в Красногвардейском районе открылось три детских сада. В этом году запланировано открытие детского сада на улице Львовской, а также детсада и школы на Пискаревском проспекте. В «Цветном городе» появится школа, рассчитанная сразу на 1300 учащихся.