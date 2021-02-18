В Пулково застряли триста пассажиро

В петербургском аэропорту более 300 пассажиров авиакомпании «Азур эйр» не могут вылететь на Занзибар (Танзания). Они провели в Пулково уже 14 часов. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

332 пассажира ждут вылета с 4 утра.

По предварительным данным, задержка отправления воздушного судна (Boeing 767) произошла в связи с технической неисправностью - или с морозной погодой, версии в СМИ разнятся. Отмечается, что людям выдали еду и воду, а также предложили гостиницу.

Ситуация находится на личном контроле прокурора на транспорте Владимира Владимирова.