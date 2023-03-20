В понедельник вылет двух самолетов из Петербурга задержат более чем на семь часов

В понедельник, 20 марта, из петербургского аэропорта Пулково четыре самолета отправят с достаточно большими задержками, две из которых составят более семи часов. Речь идет о перелете в Казань и Уфу.

Согласно данным расписания воздушной гавани Северной столицы, с 01:50 ночи на 08:45 утра перенесли отправление пассажиров самолета судна в Уфу от перевозчика "Северный ветер". Кроме того, от той же авиакомпании в понедельник задержат вылет самолетов в Казань: первый перенесли почти на 11 часов - с 09:05 на 20:10, а второй - с 19:40 на 22:20 ночи. Кроме того, с 08:25 на 13:50 сдвинули время отправления пассажиров, запланировавших поездку в Ханты-Мансийск.

Вовсе не состоятся еще три авиарейса, среди которых отправление в Бишкек, Ургенч и Ярославль. За перелет должны были отвечать "Уральские Авиалинии", "Ямал" и "Икар" соответственно. Самолеты из Душанбе, Самарканда, Бишкека и Ярославля в Петербург 20 марта также не прилетят.

Все остальные рейсы должны быть выполнены по расписанию. Изменения можно наблюдать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что накануне в связи с сильным туманом многие авиарейсы в разные регионы России из Сочи были отменены, в том числе и самолеты "Аэрофлота", которые должны были отправиться в Петербург.