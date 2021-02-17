Мошенники отомстили петербуржцу, сообщив с его номера о заминировании станции "Фрунзенская"

Станцию метро «Фрунзенская» петербургской подземки проверяли после сообщения о минировании 16 февраля. Оно оказалось ложным. Подробности рассказал источник "Невских новостей" в правоохранительных органах.

Сообщение поступило на служебный телефон дежурной части полиции по Адмиралтейскому району от неизвестного мужчины. Он рассказал, что бомба на станции взорвется в течение 15 мин. Правоохранители незамедлительно проверили подземку и бомбу не нашли.

Позже выяснилось, что лжеминер при сообщении о якобы взрывчатке действительно назвал имя человека, которому принадлежит номер телефона. Оказалось, что владелец СИМ-карты стал целью мошенников, пытавшихся убедить его перевести им деньги. В итоге злоумышленники решили отомстить петербуржцу, позвонив с его номера с помощью интернет-программ в полицию и сообщив о минировании.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.