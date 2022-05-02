Суды и станции метро Петербурга угрожал взорвать неизвестный

Все станции метро, мосты и суды Петербурга заминировал неизвестный. Он прислал на почту СПб ГБУ "Мостотрест" соответствующее сообщение. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудники полиции проверили 428 объектов. Среди них 273 моста, 72 станции метрополитена и 83 суда. Однако нигде не обнаружили взрывных устройств. Оказалось, что сообщение о минировании было ложным.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в пятницу в Петербурге "заминировали" детсад и пять школ. Злоумышленники выбрали школы и один детский сад.