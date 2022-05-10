На 9 мая в Петербурге заминировали торговые центры

В День Победы неизвестные попытались заминировать важные объекты в Петербурге.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 9 мая, с 11:03 до 12:02 на телефонные номера петербургского метрополитена, ТРК Сити Молл, ТРЦ Галерея и на электронную почту Эрмитажа поступило пять сообщений о заминировании объектов. Правоохранители осмотрели 76 объектов. Среди них 72 станции метро, два торгово-развлекательных комплекса и один музей. Нигде не обнаружили взрывчатых веществ.

По решению администрации объектов не стали проводить эвакуацию. Мероприятия завершили только к 21:30. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что неизвестный сообщил банку в Барнауле о «минировании» станций метро Петербурга и Эрмитажа.