Неизвестный сообщил банку в Барнауле о «минировании» станций метро Петербурга и Эрмитажа

Днем в субботу, 7 мая, на электронную почту офиса бнака «ВТБ» в Барнауле поступило сообщение с угрозой минирования. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», в послании неизвестный сообщал о заложенных взрывных устройствах в здании администрации Петербурга, на станциях метрополитена и в Государственном Эрмитаже.

Полиция проверила Эрмитаж и 72 станции метрополитена. Взрывных устройств и следов взрывчатых веществ на них не обнаружено. Эвакуацию посетителей музея и пассажиров метро на время проверки не проводили.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в начале мая неизвестный угрожал взорвать суды и станции метро в Петербурге.