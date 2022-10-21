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В Петербурге из-за угроз о “минировании” на улице оказалось 520 человек

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© Фото: Baltphoto

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Сотрудники правоохранительных органов Петербурга и Ленобласти в четверг, 20 октября, получили сообщение с угрозами о минировании зданий. Правоохранителям пришлось обыскать 73 адреса. В результате эвакуации на улице оказались 520 человек.

Как сообщает Петроград, в четверг, 20 октября, в период с 08:52 до 10:32 в полицию поступило два сообщения с угрозами, в которых рассказывалось о том, что злоумышленники хотят “взорвать” 72 станции метро и одно учебное учреждение.

Сотрудники правопорядка провели осмотр на всех упомянутых участках, однако взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было.

Также по решению администрации в образовательном учреждении проводилась эвакуация. На улице пришлось вывести 520 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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