Житель Мурино расчленил подругу

В Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в расчленении своей знакомой. 10 февраля останки женщины были найдены в пакетах вдоль дороги Петербург-Матокса, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

По предварительным данным, погибшей оказалась 37-летняя жительница Мурино, уроженка Барнаула, пишет "КП". Родственники сообщили о ее пропаже 9 февраля.

По версии следствия, инцидент произошел 7 февраля в частном доме города Мурино. Мужчина и женщина выпивали и стали спорить. Когда кончились устные аргументы, мужчина перешел к рукоприкладству. Он ударил женщину по голове несколько раз, она скончалась.

Пытаясь скрыть следы преступления, 65-летний мужчина расчленил подругу, после чего разложил ее останки по пакетам и вывез в город.

Мужчина задержан, он сознался в содеянном.

Выясняются обстоятельства случившегося, ожидается возбуждение уголовного дела.