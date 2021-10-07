Суд отменил постановление об аресте петербуржца Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве жены

Об этом 7 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Городской суд Петербурга пересмотрит решение об аресте нефролога Александра Земченкова. Он обвиняется в убийстве и расчленении жены в 2011 году.

Ирины Земченкова, акушер-гинеколог и жена обвиняемого пропала без вести 23 февраля 2010 года. По версии следствия, ее муж Александр Земченков убил женщину и-за квартиры.

Отец убитой, 92-летний Геннадий Кононов уже десять лет добивается расследования дела: «Потерпевший К. пояснил суду, что он не защищает и не обвиняет Земченкова, ему нужна правда. Если следствие докажет, что обвиняемый действительно виноват, то он будет просить ему пожизненное лишение свободы, а если он не виноват, то зачем ему сейчас находиться в СИЗО», — цитирует тестя обвиняемого пресс-служба.