Вторую сумку с частями тела убитого мужчины подняли из Смоленки

В Петербурге обнаружена вторая сумка с частями тела убитого и расчлененного мужчины. Водолазы достали её со дна реки Смоленки незадолго до начала судебного заседания об избрании меры пресечения сыну погибшего. Его подозревают в убийстве отца. Следственный комитет ходатайствует о помещении мужчины под арест.

С момента обнаружения первой сумки с частями тела мужчины прошло почти два дня. Как сообщает «Фонтанка», поиски заняли такое продолжительное время из-за неблагоприятных погодных условий.

Задержанный мужчина почти сразу признался в содеянном. Входе следственных действий он рассказал, что выстрелил в отца из хозяйственного ружья, а после расчленил его тело электролобзиком. Причиной убийства он назвал конфликт из-за права собственности на жилплощадь.