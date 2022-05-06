Обвиняемого в расчленении жены жителя Колпино арестовали на два месяца

В Колпинском районном суде под стражу заключили петербуржца, которого обвиняют в убийстве жены.

Следствие считает, что в феврале мужчина нанес супруге удары в область жизненно важных органов, после которого потерпевшая потеряла равновесие упала. Она ударилась головой и скончалась на месте. Чтобы сокрыть преступление мужчина вывез тело жены за город и расчленил его топором. Он отделил руки, ноги и голову, затем упаковал все части в пакеты и выбросил их в неустановленные места.

По информации объединенной пресс-службы городских судов, 4 мая мужчина был задержан, а на следующий день ему предъявили обвчинение. Он признал вину, а суд назначил ему арест до 3 июля.